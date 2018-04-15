«ميدو»: مرتضى منصور «أهانني»

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

ميدو

أكد أحمد حسام «ميدو»، مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، وفر كل سُبل النجاح للفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن فترة إيهاب جلال هي الأنسب لأي مدير فني للنجاح داخل القلعة البيضاء.

وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية: «حققت الفوز في أول 5 مباريات مع الزمالك في ولايتي الثانية، وعندما تعادلت في أول مباراة، كنت أول الدوري، وبعدها خرج مرتضى منصور رئيس النادي أهان اللاعبين والجهاز الفني، وكان في ذلك ظلم لنا، ولكننا تحملنا كافة الظروف حبا في نادي الزمالك».

وأضاف«العالمي»: «في مباراة الأهلي والزمالك التي فاز بها المارد الأحمر بهدفي إيفونا وعمرو جمال، سافر الفريق إلى برج العرب قبل اللقاء بثلاثة أيام، أما أنا فأخطرني مرتضى منصور إنه لن يلعب في ملعب برج العرب، وفي ليلة المباراة تلقيت اتصالا هاتفيا منه في الثالثة فجرًا، قال لي تحرك إلى الإسكندرية، سوف نلعب في برج العرب».


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