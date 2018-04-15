  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:39 م
بحث متقدم
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

السعودية تطالب بتحقيق دولي حول استخدام سوريا للكيماوي

عمرو الجارحي وزير المالية

بنود في الموازنة الجديدة تفجر غضب النواب.. تعرف عليها

قادة القمة العربية

«فلسطين» توحد العرب.. و«سوريا» تفرقهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يقبل «السيسي» المصالحة مع «الإخوان»؟

لجنة أموال الإخوان

قانون جديد لشرعنة مصادرة أموال «الإخوان»

«السيسي» في القمة العربية

خطاب «السيسي» إزاء تركيا تصعيد عسكري

مجلس النواب المصري

مشروع برلماني لإجبار الأحزاب على الاندماج لتكتل «السيسي»

ملكة بريطانيا والدكتور علي جمعة

مفاجأة.. تصديقًا لـ«جمعة»: ملكة بريطانيا من أحفاد النبي

أول تعقيب من "برهامي" على تفجير البطرسية

برهامي: الإخوان تؤيد حرية ممارسة الجنس والشذوذ

أرشيفية

«غزة» على حافة المجاعة

«الجبير»:

قمة اقتصادية عربية في بيروت عام 2019

عرب وعالم

القمة العربية بالسعودية
القمة العربية بالسعودية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

البرلمان يحدد موعد انتخابات المحليات

#

2019.. عام الحرب في الشرق الأوسط وهؤلاء أطرافها

#

"البترول": نسعى للانتهاء من تنمية حقل ظٌهر في 2019

#

«بنس» يعلن موعد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أنه تم إقرار عقد قمة اقتصادية ستكون في بيروت، عام 2019.

وأكد "الجبير" خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأحد، عقب انتهاء أعمال القمة العربية، استضافة تونس للقمة العربية القادمة والمزمع عقدها في عام 2019.

وأشار "الجبير" إلى أن القمة العربية، دعت إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية في سوريا، والمبنية على قرارات مجلس الأمن، بهدف الحفاظ على وحدة البلاد.

وأضاف الجبير، "القمة العربية أكدت على أن السلام خيار استراتيجي وأن المبادرة العربية لا تزال قائمة للوصول إلى حل شامل ودولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وشدد الجبير، على أن "القمة العربية أدانت دعم إيران لجماعة الحوثي وطالبتها بالانسحاب من اليمن والكف عن التدخل في شؤون الدول العربية".   


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"حماس" إذ تخطئ التقدير والتعبير والحساب

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "صلاح" يشعل رمضان القادم بهذا الأمر
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومالاجا
» «بوتين»: مستعدون للتعاون مع العرب لإيجاد حل في سوريا
» «غزة» على حافة المجاعة
» أسطورة ليفربول: سأرتدي واق للرأس بسبب«صلاح»
» غيرة وخادمات وتسول.. تنتهي بفدية بالملايين
» قمة اقتصادية عربية في بيروت عام 2019
» «ميدو»: «صلاح» أفضل مني
» إصابة 35 طالبًا في حادث تصادم بالإسماعيلية
» سر غضب «ميسي» من «صلاح»
» مهاجم الاتحاد يمتنع عن الطعام والشراب بسبب«الشناوي»

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي