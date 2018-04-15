«ميدو» يطالب إدارة الزمالك بالتعاقد مع هولاء اللاعبين

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مرتضى منصور

ميدو

طالب أحمد حسام «ميدو»، مهاجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، إدارة القلعة البيضاء بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر مميز واللاعب رقم 10، بالإضافة إلى رأسي حربة، مع ضرورة الإبقاء على أيمن حفني.

وتابع في تصريحات تليفزيونية: «يجب أن يتعاقد الزمالك مع لاعب أجنبي يجيد اللعب في المركز رقم 10، وفي مركز الظهير الأيسر اتمنى عبد الشافي، وإن لم ينجح الزمالك في ذلك، فأرى أن طارق طه ظهير أيسر سموحة، أو محمد حمدي لاعب سموحة».

أضاف: «لا يوجد أي مهاجم في الدوري المصري يستحق اللعب لنادي الزمالك في الموسم المقبل، وأرى أن جون انطوي من اللاعبين المميزين وأتمنى تواجده في الزمالك بالموسم القادم».

اختتم ميدو حديثه قائلًا: «لا يمكن الصبر على باسم مرسي 3 أو 4 سنين، حتى يعود إلى مستواه، ولكن من حق اللاعب أن يظل داخل الفريق ولا يرحل، وندعم بلاعبين سوبر، وباسم من اللاعبين، الذين يجب أن تتعاقد له مع لاعبين مميزين لخلق دوافع جديدة له».


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