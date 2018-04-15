خفض دعم الوقود والكهرباء بالموازنة الجديدة

15 أبريل 2018 - 09:36 م

أظهرت وثيقة رسمية يوم الأحد خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في مشروع الموازنة المصرية الجديدة مقارنة مع 110.148 مليار في 2017-2018.

وتفيد الوثيقة التي جرى توزيعها على الصحفيين بمجلس النواب أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية 2018-2019 من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، حسب وكالة رويترز.

تؤكد تلك الأرقام ما نشرته رويترز في وقت سابق هذا الشهر في تقرير حصري نقلا عن وثيقة حكومية.