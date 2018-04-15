» "صلاح" يشعل رمضان القادم بهذا الأمر

فقد اعتاد المصريون قبيل شهر الصوم، شراء الفوانيس للأطفال، إلى جانب أشياء أخرى، اعتادوا تواجدها في رمضان،

فلم يجد التجار أفضل من محمد صلاح ليكون نجم تلك الفوانيس لهذا العام، حسبما أفادت "العربية نت".



