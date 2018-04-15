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محمد صلاح يشعل رمضان القادم بهذا الأمر الهام

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محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

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رسم اللاعب المصري الدولي محمد صلاح "صورة" مشرقة في أذهان الشباب العربي عامة والمصري خاصة، مانحاً إياهم فسحة أمل وقصة نجاح ورسالة طموح.
وعلى قدر محبة المصريين للاعبهم في صفوف ليفربول، تنتشر أخباره بينهم، وعلى وسائل إعلامهم، وحتى مناسباتهم.
وفي جديد أخبار صلاح، فانوس غزا الأسواق المصرية، قبيل بدء شهر رمضان.
فقد اعتاد المصريون قبيل شهر الصوم، شراء الفوانيس للأطفال، إلى جانب أشياء أخرى، اعتادوا تواجدها في رمضان، فلم يجد التجار أفضل من محمد صلاح ليكون نجم تلك الفوانيس لهذا العام، حسبما أفادت "العربية نت".
على صعيد آخر، وفي مقابلة السبت مع قناة السي أن أن كشف نجم ليفربول الإنجليزي، عن رأيه بمقارنته بليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو، فقال "أترك هذا للناس، يقولون ما ما يريدون، أما أنا فأفكر في كل مباراة بمساعدة الفريق عن طريق تسجيل الأهداف وصناعتها وحصد النقاط، وتقديم أفضل ما لدي، هذا أهم أمر بالنسبة لي".





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