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"أديب" يكشف:

هذا هو سر حضور "مدبولي" القمة العربية

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مدبولي
مدبولي

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على اصطحاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي معه في القمة العربية، مشيرا إلى أن الأمر له تفسيرين.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، أن التفسير الأول يشير أن توجه "مدبولي" إلى القمة العربية قد يكون لحضور أي مناقشات تتعلق بمشروعات استثمارية جديدة.
وتابع "أديب" أن التفسير الثاني والأهم أن "مدبولي" قد يتولى منصب هام خلال الفترة المقبلة. 

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