» هذا هو سر حضور "مدبولي" القمة العربية

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، أن التفسير الأول يشير أن توجه "مدبولي" إلى القمة العربية قد يكون لحضور أي مناقشات تتعلق بمشروعات استثمارية جديدة.

وتابع "أديب" أن التفسير الثاني والأهم أن "مدبولي" قد يتولى منصب هام خلال الفترة المقبلة.



