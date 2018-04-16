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بالقليوبية

حملة مكبرة لضبط الأسواق قبل شهر رمضان

قبلي وبحري

المضبوطات
المضبوطات

علي إسماعيل

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ضبط مقررات تموينية في مطعم بدمنهور

وجه اللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبية ، تعليمات مشددة لمباحث التموين بمديرية امن القليوبية بسرعة شن حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق ومواجهة حالات إحتكار السلع الغذائية ورفع الأسعار بصورة عشوائية وكذا ضبط السلع التموينية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبدون البيانات تزامنا مع قرب شهر رمضان المعظم
وعليه قامت مباحث التموين بشن حملات مكبرة في مدن وقري القليوبية، وأسفرت عن ضبط كلا من " سامى. م. س" 27 سنة المسئول عن كشك مواد غذائية بالشارع
العمومى ابو زعبل - دائرة مركز الخانكة، ومقيم طما – الفيوم، وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى، وتم ضبط 22 زجاجة كوكتيل اناناس، و 12 عبوة كانز شويبس "رمان – فانتا" سعه العبوة 355 مجم منتهية الصلاحيه )، و"سمير. ا. م" 33 سنة، المسئول عن محل عصير بجوار مزلقان السكة الحديد ابو زعبل - دائرة مركز الخانكة، ومقيم صان الحجر – شرقية، وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى، وتم ضبط 25 عبوة كانز شويبس ميرندا سعه العبوة 355 مجم منتهيه الصلاحيه )، و" عربى. ع. ج" 52  سنة، المسئول عن مخبز سياحى بناحية الشارع العمومى ابوزعبل - دائرة مركز الخانكة، ومقيم عرب العليقات – دائرة مركز الخانكة، وذلك لادارتة المخبز بدون ترخيص وحيازته واستخدامة دقيق بلدى مدعم والمخصص للمخابز البلدية والذى يتم توفيرة من التلاعب بماكينات صرف الخبز باثبات نقاط وهميه، وتم ضبط 250 كجم دقيق بلدى مدعم استخراج 82 % )، و"عرفة. ا. ا" 43  سنة، المسئول عن مخبز سياحى بناحية شارع المحطة ابوزعبل – دائرة مركز الخانكة، ومقيم ذات الناحيه، وذلك لادارتة المخبز بدون ترخيص وحيازته واستخدامة سلع تموينية ( سكر ) مدعم من قبل الدولة والذى يتم توفيرة وتهريبة من البدالين التموينيين، وتم ضبط 40 كجم سكر تموين بلدنا خاص بوزارة التموين، و"سيد. م. ن" 48 سنة، المسئول عن مصنع لوليتا لتصنيع المواد الغذائية الكائن بناحية حوض خارج الزمام أرض التين ابو زعبل - دائرة مركز الخانكة، ومقيم الصف – حلوان، وذلك لادارتة المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع 3 ماكينة تعبئة - 5 كرتونة لصق - 1000 كرتونة فارغة لزوم التعبئة - 300 كجم مواد صناعية لزوم التصنيع - 300 كرتونة بكل كرتونة 60 قطعه منتج نهائى، و"سالم. س. س" 38 سنة، المسئول عن مصنع لتصنيع الكرتون بناحية حوض خارج الزمام أرض التين ابو زعبل دائرة مركز الخانكة، ومقيم مزرعة الجبل دائرة مركز الخانكة، وذلك لادارتة المصنع بدون ترخيص، ووجد بالمصنع  1 ماكينة تصنيع الكرتون - 2 ماكينة لصق وتفصيل - 2 ماكينة دبوس ومقص كهرباء - 11 رول بكر لزوم التصنيع - 1200 كرتونة تحت التجهيز والتشطيب - 1500 كرتونة منتج نهائى.
تحرر محاضر وجاري العرض علي النيابة.






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