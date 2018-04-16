» تعليق ناري لـ"الخياط" على الصواريخ "البلاستيكية"

16 أبريل 2018 - 12:29 ص

أكدت الإعلامية أماني الخياط، أن استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في القمة العربية لمصطلح "الصواريخ البلاستيكية" لم يكن خطأ.

