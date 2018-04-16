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سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي للمرة السابعة

الرياضة

سان جيرمان
سان جيرمان

المصريون ووكالات

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فوز قاتل لليون على سان جيرمان في الدوري الفرنسي

توّج فريق باريس سان جيرمان، مساء الأحد، بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، ذلك بعد غياب لموسم واحد فقط وهو الماضي الذي فاز به موناكو.
واكتسح سان جيرمان ضيفه موناكو بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة المحلية.
بادر سان جيرمان بتسجيل أربعة أهداف عن طريق الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (هدفين) في الدقيقتين 14 و27 والأورغوياني أدينسون كافاني في الدقيقة 17، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 20.
وفي الدقيقة 38 قلص موناكو النتيجة بإحراز الهدف الأول عبر البرتغالي روني لوبيز، ليخرج فريق العاصمة الفرنسية متقدمًا من شوط المباراة الأول بأربعة أهداف مقابل هدف.
وأضاف فريق العاصمة الفرنسية ثلاثة أهداف أخرى في شوط المباراة الثاني عن طريق دي ماريا والكولومبي راداميل فالكاو بالخطأ في مرماه والألماني جوليان دراكسلر في الدقائق 58 و76 و86.
بذلك، ارتفع رصيد سان جيرمان إلى 87 نقطة في الصدارة بفارق 17 نقطة عن مطارده موناكو.
وجاء تتويج سان جيرمان باللقب قبل خمس جولات من نهاية السباق ما يعني استحالة لحاق موناكو به.
بذلك، عادل سان جيرمان نظيره نادي ليون في عدد مرات الفوز بالبطولة، الذي يتصدره سانت إيتيان بإجمالي 10 ألقاب.

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