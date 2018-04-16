  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:36 ص
بحث متقدم
عكاشة

"عكاشة" يكشف تفاصيل جديدة عن عودة "الفراعين"

جمال سلطان

"سلطان" يكشف الملاحظة الأهم في خطاب "السيسي"

مرتضى منصور

"العالم العربي بقى تحت الوصاية زي نادي الزمالك"

عمرو أديب

عمرو أديب: "احنا بره اللعبة.. وهذا هو اتجاه الدولة"

بوتين وبشار الأسد

هذا هو سر تخلي بوتين عن الأسد بالضربة الثلاثية

عمرو الجارحي وزير المالية

بنود في الموازنة الجديدة تفجر غضب النواب.. تعرف عليها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هل يقبل «السيسي» المصالحة مع «الإخوان»؟

لجنة أموال الإخوان

قانون جديد لشرعنة مصادرة أموال «الإخوان»

«السيسي» في القمة العربية

خطاب «السيسي» إزاء تركيا تصعيد عسكري

مجلس النواب المصري

مشروع برلماني لإجبار الأحزاب على الاندماج لتكتل «السيسي»

روما ولاتسيو يتعادلان سلبيًا في "الكالتشيو"

الرياضة

روما يتأهل إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي
روما يتأهل إلى دور الـ16 بالدوري الأوروبي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

انتر ميلان يسقط في فخ أتلانتا بـ"الكالتشيو"

#

روما يكتسح تورينو بثلاثية في "الكالتشيو"

#

روما يذيق نابولي الهزيمة الثانية في "الكالتشيو"

#

ميلان يواصل انتصاراته ويسقط روما في "الكالتشيو"

تعادل فريق روما، يوم الأحد، سلبيًا مع مضيفه لاتسيو في الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
توالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال الشوط الثاني من اللقاء، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
ويعد تعادل اليوم هو الأول بين الفريقين منذ ثلاثة أعوام وتحديدًا منذ عام 2015 عندما تعادلا بهدفين لكل منهما.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد روما إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن لاتسيو الذي جاء رابعًا.
ويتصدر يوفينتوس ترتيب المسابقة برصيد 84 نقطة بفارق ست نقاط عن مطارده نابولي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"حماس" إذ تخطئ التقدير والتعبير والحساب

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"الخياط" على الصواريخ "البلاستيكية"
» مصر ضمن أقوى 10 قوات بحرية في العالم
» برهامي: الإخوان تؤيد حرية ممارسة الجنس والشذوذ
» هذا هو سر حضور "مدبولي" القمة العربية
» «فلسطين» توحد العرب.. و«سوريا» تفرقهم
» مفاجأة.. تصديقًا لـ«جمعة»: ملكة بريطانيا من أحفاد النبي
» تعليق مدرب حراس المنتخب على إصابة "الشناوي"
» السعودية تطالب بتحقيق دولي حول استخدام سوريا للكيماوي
» تهديدات بالقتل لزوجة حكم مباراة الريال واليوفي
» محمد صلاح يشعل رمضان القادم بهذا الأمر الهام
» «غزة» على حافة المجاعة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي