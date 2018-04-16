"عكاشة" يكشف تفاصيل جديدة عن عودة "الفراعين"

16 أبريل 2018 - 12:50 ص

أكد الدكتور توفيق عكاشة، إنه سيقدم برنامج "مصر اليوم"، على قناة "الفراعين" المنتظر انطلاقها بـ"حلة جديدة" كما ذكر على صفحة القناة الرسمية على “فيس بوك”، منفردًا، دون الاستعانة بمذيعٍ آخر معه.



وأوضح “عكاشة” أن حياة الدرديري، هي الإعلامية الوحيدة التي من الممكن أن يوافق على تقديمها البرنامج معه، نظرًا لأن المشاهد المصري انطبع في ذهنه أن مقدمي البرنامج هما “عكاشة” و”الدرديري”، لافتًا إلى أن البرنامج سيكون على طريقة برامج “التوك شو” الأمريكي المسماة بـ”one man show”، تلك التي تفوقت فيها الإعلاميان العالميان أوبرا وينفري، وجيلين بيك.

