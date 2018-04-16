سر غريب متوقع وراء اصطحاب السيسي لمدبولي بالقمة العربية

16 أبريل 2018 - 06:08 ص

علق الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - على اصطحاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الإسكان مصطفى مدبولي في مؤتمر القمة العربية بالسعودية أمس .



وقال "أديب" في برنامجه المذاع على قناة "ON E T" : "على فكرة اللي هقوله دة مش معلومة .. دي قراءتي .. أنا عايزك تبص على الوفد المصري هتلاقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في المقدمة وخلفه وزير الخارجية المصري سامح شكري وفيه وزير الإسكان مصطفى مدبولي .. حضرتك ممكن يبقى عندك تفسيرين .. الأول أن الرئيس ممكن أن يصطحب معه المهندس مصطفى مدبولي لأن ممكن يبقى فيه مناقشات لمشاريع تنموية أو يكون فيه شيء هام له علاقة بالتعمير".



وأضاف: "فيه تفسير تاني أن هذا الرجل مرشح لمنصب كبير قريبا .. أنا بقول كدة رغم إني معنديش معلومة .. هتقولي طب ما كان ياخد رئيس الوزراء معاه فهقولك إن الرئيس سافر فيبقى رئيس الوزراء هنا لإدارة العمل ورئيس الوزراء عنده بيان في مجلس النواب وحاجات كدة .. طب لماذا يذهب مصطفى مدبولي للقمة؟ هتقولي متكبرش الموضوع هقولك مش هكبره بس دي ملاحظة جانبية".



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