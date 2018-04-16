» رسالة مؤثرة من محمد عواد لـ"شناوي" الزمالك بعد إصابته

16 أبريل 2018 - 06:20 ص

توجه محمد عواد - حارس الإسماعيلي - برسالة مؤثرة إلى أحمد الشناوي - حارس الزمالك - بعد تأكد غيابه عن كأس العالم بسبب الإصابة .



وقال "عواد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "عهدتك منذ الصغر كبيراً في تصرفاتك وزاملتك في المنتخبات الوطنيه صديقاً وفياً وشخصاً ذو قدر عالٍ من الاحترام ، وارى فيك دائماً انك قادر وبفضل الله ثم بإرادتك الكبيرة على تجاوز الأزمة لأنك أحمد الشناوي".



وأضاف: "ولتعلم جيداً ياصديقي أن الله إذا احب عبداً ابتلاه ، ثبتك الله على البلاء وأعانك عليه ... وكمل شفاءك على خير بإذن الله تعالى".

