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طلاب الميناء يقدمون 65 مشروعًا في نظم البرمجة المعلوماتية بالغردقة

قبلي وبحري

صور الشروع
صور الشروع

حسن حمدان

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طلاب

الغردقة

الإعدادية

مشروعات برمجة

نظم البرمجة

أقامت مدرسة الميناء الإعدادية مهرجان الأنشطة الطلابية، صباح اليوم الاثنين، والذي يشمل معارض لـ"الاقتصاد المنزلي - التربية الفنية - المجال الصناعي - الصحافة - الزراعة - الوسائل التعليمية".

ويعد هذا المهرجان هو الحدث الأول من نوعه في مدارس البحر الأحمر وهو عبارة عن 65 طالبا يقدمون 65 مشروع في علم ونظم البرمجة المعلوماتية من اجل إعداد جيل قادر على الاستعانة والاستفادة من التكنولوجيا الصحيحة.

وأكد أحمد حربي، مدير المدرسة، أن الفكرة نشأت من خلال الزيارة المجانية التي نظمتها المدرسة للطلاب الأوائل الى شركه بترول خليج السويس (جابكو) والتي تضمنت محاضره في (i.t ) وتم طرح ومناقشه الموضوع مع مهندس الشركة، وعلى الفور تعاونت المدرسة مع وحده البرمجة في الإدارة التعليمية بالغردقة، وبدأت في فتح المجال أمام طلابها من اجل الفكر والإبداع وتدريب الطلاب من خلال معامل الحاسب الآلي بالمدرسة حتى تم الوصول إلى هذه المشروعات الرائعة للطلاب.

وأضاف مدير المدرسة أن إيمان المدرسة بأن منظومة التعليم هي منظومة للأنشطة المتكاملة والتي لا غنى عنها من اجل جيل قادر على الفكر والابداع وخلق مجتمع تعليمي جاذب للطلاب، وخلق جيل نافع لنفسه ومجتمعه ووطنه وتحت شعار (ابدع انطلق) الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي كشعار للمرحلة المقبلة.

ويشمل برنامج المهرجان عرض للمشروعات الخاصة بنظام البرمجة المعلوماتية التي أعدها الطلاب، كما تم افتتاح معرض الاقتصاد والتربية الفنية، والمجال الصناعي والمكتبات، والصحافة والزراعة، كما قام الطلاب بعمل عرض رياضي معرض فني بعنوان العرض الوطني.

حضر العرض وكيل وزارة التربية والتعليم نورا فاضل كامل وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.







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