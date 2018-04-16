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"الفلاحين": سعر القمح لا يسمن ولا يغني من جوع

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محمد عسل، مدير عام نقابة الفلاحين
محمد عسل، مدير عام نقابة الفلاحين

إيمان هاني

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الفلاحين

القمح

أبدى  محمد عسل، مدير عام نقابة الفلاحين، استياءه من سعر القمح الذي أقرته الحكومة لهذا العام قائلا: "لا يغني ولا يسمن من جوع"، مؤكدا أن تدني سعر القمح قد يدفع الفلاحين إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحًا.

وأضاف "عسل"، خلال حواره ببرنامج "من سيزرع المليون" المُذاع على قناة "hbc "، أن السياسة التي تتعامل بها الحكومة مع المحاصيل الاستراتيجية تجعل الفلاحين يهجرون زراعة القمح.

وطالب مدير عام نقابة الفلاحين، بضرورة إعادة النظر في أسعار القمح، منوها أن النقابة تتواصل بشكل مستمر مع رئيس الوزراء لرفع سعر القمح.


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