  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
مرتضي منصور

مرتضى: العالم العربي بقي زي نادي الزمالك

هشام جنينه

اليوم.. محاكمة هشام جنينة أمام المحكمة العسكرية

بيليه

تصريح أسطوري من "بيليه" عن محمد صلاح

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطى" على الهواء

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس

الجارديان: وزير الدفاع الأمريكي منع حرب عالمية ثالثة

الخطيب

اليوم.. الخطيب يجري جراحة خطيرة في ألمانيا

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه

تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك

الإبراشي

3 ملحوظات ذكرها السيسي في خطابه .. أخطرها الأولى

صلاح

لأول مرة .. صلاح يتحدث عن منافسته لميسي و رنالدو وكين

أديب

سر غريب متوقع وراء اصطحاب السيسي لمدبولي بالقمة العربية

يكشفها أسامة حسني..

تطورات جديدة في عملية "الخطيب" بألمانيا

الرياضة

الكابتن محمود الخطيب
الخطيب

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

اليوم.. الخطيب يجري جراحة خطيرة في ألمانيا

#

فرنسا تهدد سوريا بضربات جديدة

#

بالفيديو.. أغنية بولندية جديدة للإشادة بـ"صلاح"

#

الجيش التركي: السيطرة على 7 بلدات وقرى جديدة في عفرين

الأسطورة

النادي الاهلي

محمود الخطيب

بيبو

أسامة حسني

أعلن أسامة حسنى لاعب النادي الأهلي السابق وزوج ابنة الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن خروج "بيبو" من غرفة العمليات بألمانيا منذ ساعة تقريبا.

وقال لاعب الأهلي السابق في تصريحات إذاعية مع أحمد شوبير على إذاعة DRN : أن حالته جيدة والعملية تمت بنجاح  وحاليًا فى مرحلة الإفاقة من البينج.

وأضاف: "كل الأمر كان يتعلق بضغط ديسك في العمود الفقري على العصب وهو ما تمت بسببه الجراحة ومن المتاح أن ينتقل الكابتن الخطيب لغرفة عادية عقب إفاقته خلال ساعتين من البينج مباشرة".

ويحتاج الخطيب بعدها لراحة سلبية لمدة 6 أسابيع، ووصل الخطيب إلى ألمانيا قادمًا من الإمارات خلال الأيام الماضية بعد فترة علاجية قضاها هناك، خضع خلالها للعديد من الفحوصات الطبية قبل الاستقرار بشكل نهائى على إجرائه للجراحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"حماس" إذ تخطئ التقدير والتعبير والحساب

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. تعرف على أكثر الفواكة والخضراوات تلوثًا
» ارتفاع أسعار الدواجن اليوم
» تعرف على آخر التطورات الصحية لـ"الكينج"
» تامر حسني للصحفيين: "ماليش دعوة"
» سبب صادم يجبر ممرضة على الإضراب عن الطعام
» نبيلة عبيد تكشف أخر تطورات الحالة الصحية لمديحه يسري
» تعرف على أعلى سعر للدولار في البنوك
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» جيمس كومي: ترامب لا يصلح "أخلاقيا" لرئاسة أمريكا
» مفاجأتان عن إسلام الفنانة الراحلة ماري منيب
» فيلم يحقق إيرادات 675 جنيه فقط .. هذا هو اسمه

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي