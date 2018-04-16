رسالة مؤلمة من لاعب الاتحاد لحارس الزمالك

16 أبريل 2018 - 10:59 ص

قال محمد عبدالمجيد لاعب الزمالك السابق، والاتحاد السكندري الحالي، "أقسم بالله لم أكن أقصد إيذاء حارس الزمالك "الشناوى"، وعملت تاكلينج على الكورة عشان حسيت أنى أقرب ليها، ولكن ده قدر ربنا وإن شاء الله يعود أقوى وأفضل من الأول".

وأعرب "عبد المجيد" في مداخلة هاتفية برنامج مساء الأنوار الذى يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "أون سبورت"، عن حزنه الشديد لتسببه في إصابة الشناوي.

وتابع: "الحارس بمثابة أخ أكبر لي وهو من ربانى داخل جدران القلعة البيضاء، ولو كنت أعرف الإصابة اللى هتحصله مكنتش نزلت الملعب من الأساس".

وأكمل: "كنت أتمنى أن أصاب أنا مكانه، لأن حارس الزمالك لو أتيح له اللعب فى كأس العالم لاحترف بعدها في أكبر أندية العالم".

وأتم:" أتمنى من الله أن يتم شفاؤه على خير ويعود أفضل من الأول فهو حارس كبير ويستحق التواجد في أكبر أندية العالم".