حسني: "اللهم إنا لا نسألك رد القضاء"

16 أبريل 2018 - 11:01 ص

قال الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمتحدث السابق باسم حملة الفريق "عنان" الرئاسية: "كل الأحوال لن تغير ما سيقضى به هذا القضاء".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "اللهم لطفك، اليوم تبدأ محاكمة المستشار هشام جنينة أمام القضاء العسكرى عن اتهامات لا يمكن تناولها موضوعياً بمعزل عن محاولة الاغتيال البدني والمعنوى التى تعرض لها الرجل يوم السبت الموافق 27 يناير 2018".

وتابع "حسني": "قد تقاعست أجهزة الدولة المدنية وقتها عن التحقيق الجاد فى ملابساتها".

وتعليقًا على محاكمة جنينة أمام القضاء العسكري، قال "حسني" في تغريدتة: "لا أحبذ التعليق على مجريات المحاكمة التى تبدأ اليوم أمام القضاء العسكرى، فهى فى كل الأحوال لن تغير ما سيقضى به هذا القضاء".

واختتم تدوينته بقوله: "فاللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه !".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "حسني" حيث قالت عبير رشيد: "ده إنذار للآخرين أيضا حتى يعلم الجميع أن المستشار جنينه تتم محاكمته بهذا الشكل، إذن فليصمت الآخرون".

وأضاف آخر قائلاً: ربنا ينجيه، حقًا لم نعد نملك سوى الدعاء بعد أن تآكلت بشدة الأسباب".