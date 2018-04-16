سر خطير وراء إفلاس إسماعيل يس

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فنان

إسماعيل يس

امال فريد

فجرت الفنانة آمال فريد مفاجأة بشأن نجم الكوميديا إسماعيل ياسين، حيث قالت إن زوجته هي السبب الحقيقي وراء إفلاسه وخسارة ثروته وما تعرض له من تدهور " .

وأضافت في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر فضائية "الحياة"، من داخل المستشفى الذي تتواجد به حاليا بعد تعرضها لكسر في الساق، قائلة "كنت استمتع بالعمل مع إسماعيل ياسين، وهو ممثل رائع وأفلامه نجحت بسبب وجود إسماعيل ياسين نفسه".

وكشفت عن سبب نجاحه الأكبر، قائلة": "سبب شهرته نجاحه يرجع إلى كبر فمه والجمهور كان يعشق أفلامه " .


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