بالصور.. "داعش" يهدد بتفجير محطة مترو أمريكية

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أعلن تنظيم "داعش" عن نيته في هجوم قريب علي مترو الأنفاق "هاي ستريت بروكلين بريدج" بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقام التنظيم بنشر صورة جديدة دعائية عن الهجوم، ويظهر في البوستر الدعائي، صورة مخيفة لشاب يقف في محطة مترو الانفاق وبجواره حزمة من المتفجرات يعلوها اسم "داعش"، مع تحذير مرعب في الأعلى: "لن تتوقعوا من أين سنهاجم".

ويواصل الجناح الدعائي للجماعة، او ما يعرف باسم مؤسسة الوفاء الإعلامية، بإطلاق التهديدات والتحذيرات حول العالم، بالرغم من الخسائر الفادحة التي يلقاها التنظيم في سوريا والعراق"، حيث تعهدت الجماعة الإرهابية بمهاجمة باريس ونهائيات كأس العالم في روسيا في الأسابيع الأخيرة.
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