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العثور علي جثة شاب متحللة بصحراء أكتوبر

قضايا وحوادث

جثة المجنى عليعا
صورة ارشيفية

مصطفى صابر

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العثور على جثة

اكتوبر

تواصل مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، مجهوداتها لكشف غموض العثور على جثة متحللة وملقاة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بمنطقة منشأة القناطر بمركز إمبابة، التابع لقطاع شمال الجيزة.

وأفادت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن بداية الواقعة بورد بلاغ من شرطة النجدة، لمركز شرطة إمبابة، بالعثور على جثة لرجل ملقاة على الطريق كيلو 40 على طريق مصر إسكندرية الصحراوي دائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين من الفحص والتحريات الأولية التي أجريت برئاسة العقيد حسام أنور مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، أن الجثة لرجل في حالة تحلل نظرا لإلقاء الجثة بالصحراء منذ قرابة 4 أيام.

وأشارت التحريات، إلى أن الجثة لشخص مجهول لم يعثر بحيازته على أي أوراق لتحقيق الشخصية، وتبين أنه في أثناء مرور سائق على الطريق لاحظ وجودها، فأبلغ شرطة النجدة.

وشكل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث بقيادة اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر لفحص الواقعة وبيان ملابساتها وظروفها للكشف عن هوية المجني عليه والجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.


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