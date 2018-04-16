تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

16 أبريل 2018 - 04:28 م

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة المنظمة لمعاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم، على أن تستحق الفئات المشار إليها فى المواد 2 و3 و4 من القانون معاشًا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.

وحال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر.

وبحسب نص القانون الذى أقره مجلس النواب قبل قليل بشكل نهائى، لا تسرى أحكام المادة إلا على من شغل فعليًا أحد المناصب المشار إليها فى المواد الثانية، والثالثة، والرابعة من هذا القانون.

جدير بالذكر، أن المادة الثانية من مشروع القانون، تتحدث عن تقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمادة الثانية تتحدث عن مرتبات كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، والمادة الثالثة تنظم مرتبات كل من نواب الوزراء ونواب المحافظين.