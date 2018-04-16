رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

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الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

وكالات

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ألمانيا

الزمالك

مرتضى منصور

وصفت صحيفة "بيلد" الألمانية، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بصاحب الأرقام القياسية في تغيير الأجهزة الفنية، لافتة إلى أن الأخير ضيق صدره سريعًا بالهزائم التي يتعرض لها الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن فريق هامبورج الألماني الذي يشتهر بتغيير المدربين يبدو رحيما في هذا الصدد إذا ما قورن بنادي الزمالك، لافتة إلى القرار الأخير لرئيس  نادي الزمالك بإقالة  المدير الفنى "إيهاب جلال"، الذى تولى الفريق فى يناير الماضى من هذا العام.

وأوضحت أن الزمالك هكذا غير 18 مدربا في غضون  أربع سنوات، وهو رقم يتجاوز كثيرا هامبروج الألماني.

وقارنت الصحيفة بين الزمالك المصرى وفريق "هامبورج" ، الذى يوصف بـ"محور المدربين" ذكرت "بيلد" أن النادي الألماني استهلك  ستة مدربين فقط  خلال نفس الفترة.

وأشارت الصحيفة إلى أن منصور، البالغ من العمر 65 عاما ينفد صبره بسرعة في حالة تكرار هزائم فريقه ويلجأ إلى إقالة الأجهزة الفنية المتعثرة.

ومضت تقول: "المدير الفنى "إيهاب جلال"، البالغ من العمر (50 عامًا) ، هو الضحية الأخيرة له، بحسب الصحيفة حيث جرت إقالته بعد أن مني  بثلاث هزائم متتالية،  وكان قد تولى تدريب الفريق في يناير الماضى".

واستطردت أن البرتغالي فيريرا البالغ من العمر "71" عامًا مكث الفترة الأطول لتدريب الزمالك في الحقبة الأخيرة حيث قاد النادي الأبيض 41 مباراة، قبل أن يغادر.


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