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«البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا

عرب وعالم

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرس
المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرس

خالد الشرقاوي

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أنه يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا، وذلك بسبب الهجوم الكيميائي على مدينة دوما السوري، لكنه لم يتخذ قرارًا بعد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرس، في بيان "ندرس عقوبات إضافية على روسيا وسنتخذ قرارًا في المستقبل القريب"، وفق وكالة "رويترز".

وأعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، يوم أمس الأحد، أن بلادها ستوقع عقوبات جديدة على روسيا، اليوم الاثنين، على خلفية دعمها للنظام السوري.

كما أدخلت الولايات المتحدة، في 6 إبريل الجاري، عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت 38 شخصية، بين مسئول رفيع المستوى ورجل أعمال روسي، وشركات يديرها رجال أعمال أدرجوا في القائمة، بالإضافة إلى وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وذلك رداً على تصرفات روسيا في مسائل، القرم وأوكرانيا وسوريا، والهجمات السيبرانية.


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