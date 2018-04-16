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سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي

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الجيزة

تشكيل عصابى

سرقة سيارات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من الكشف عن تشكيل عصابى متورط فى سرقة 40 سيارة ملاكى، وتزوير أوراقها وإعادة بيعها مرة أخرى، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عدد من العاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات، حيث كشفت التحريات سرقتهم ما يقرب من 40 سيارة ملاكى.

وقال مصدر أمنى، إن المتهمين يزورون الأوراق الخاصة بالسيارات، لإعادة بيعها مرة أخرى، حيث تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهامات المنسوبة إليهم، أرشدوا عن السيارات المسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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