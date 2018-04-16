مع ارتفاع درجات الحرارة.. 7 نصائح لمكافحة العرق

16 أبريل 2018 - 05:49 م

مع ارتفاع درجات الحرارة، يعاني الكثير من مشكلة العرق، وخاصة في الأماكن المزدحمة، لذلك هناك بعض النصائح للحد منه، وفقًا لما ذكره موقع "webteb "، المعني بالنصائح الطبية، كالتالي:

1- تجنب ارتداء الملابس الثقيلة في الأجواء الحارة، واللجوء إلى الأنسجة التي تمتص العرق، مثل: القطن، الحرير.

2- عند ممارسة التمارين في إحدى الصالات، يُفضل أخذ ثياب إضافي، للتغيير بعد الانتهاء منه.

3- ارتداء جوارب رياضية مصنوعة من أنسجة مناسبة تمتص العرق.

4- الاستحمام يوميًا، واستعمال صابون مضاد للبكتيريا، وذلك لقتل البكتيريا التي قد تجعل رائحة العرق سيئة.

5- استخدام مزيل العرق على بشرة جافة تمامًا.

6- استخدام بطانة مناسبة تحت الإبطين، لتمتص العرق، وتمنع رائحته الكريهة، أو ظهور بقعه على الملابس.

7- تقليل تناول الأطعمة الحارة أو الساخنة، لأنها تساعد على زيادة العرق.