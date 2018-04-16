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مع ارتفاع درجات الحرارة.. 7 نصائح لمكافحة العرق

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صورة تعبيرة - العرق
صورة تعبيرة - العرق

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العرق

الصيف

الحر

مع ارتفاع درجات الحرارة، يعاني الكثير من مشكلة العرق، وخاصة في الأماكن المزدحمة، لذلك هناك بعض النصائح للحد منه، وفقًا لما ذكره موقع "webteb "، المعني بالنصائح الطبية، كالتالي:

1- تجنب ارتداء الملابس الثقيلة في الأجواء الحارة، واللجوء إلى الأنسجة التي تمتص العرق، مثل: القطن، الحرير.

2- عند ممارسة التمارين في إحدى الصالات، يُفضل أخذ ثياب إضافي، للتغيير بعد الانتهاء منه.

3- ارتداء جوارب رياضية مصنوعة من أنسجة مناسبة تمتص العرق.

4- الاستحمام يوميًا، واستعمال صابون مضاد للبكتيريا، وذلك لقتل البكتيريا التي قد تجعل رائحة العرق سيئة.

5- استخدام مزيل العرق على بشرة جافة تمامًا.

6- استخدام بطانة مناسبة تحت الإبطين، لتمتص العرق، وتمنع رائحته الكريهة، أو ظهور بقعه على الملابس.

7- تقليل تناول الأطعمة الحارة أو الساخنة، لأنها تساعد على زيادة العرق.


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