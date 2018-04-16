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"الاتصالات": "كارت موحد" لتقديم خدمات الحكومة للمواطنين

الحياة السياسية

ياسر القاضي وزير الاتصالات
ياسر القاضي

عصام الشربيني

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قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، تعمل حالياً علي توفير كافة الخدمات الحكومية للمواطنين، ومنها الخدمات الطبية، عبر "كارت موحد".

وأضاف "القاضي"، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الصحة السنوي الأول، الذي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن التعاون الذي يتم الآن بين وزارة الاتصالات ووزارة الصحة، يهدف لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في كل ربوع مصر.

وأكد "القاضي"، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير التطبيقات التكنولوجية اللازمة لعمليات التطوير للمنظومة الطبية في مصر، بالإضافة الى تدريب عناصر هذه المنظومة من أطباء وممرضين وغيرهم، وتأهيلهم للتأقلم مع معطيات ومفاهيم ادوات تكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن مصر لديها من الكوادر الشابة القادرة على مواكبة كافة معطيات التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال واستيعاب التجارب الناجحة في الدول المتقدمة في هذا المجال.

وقال القاضي، إن الدولة والقيادة السياسية في مصر مهتمة بضرورة الإسراع في عملية التحول الرقمي للمجتمع، وتقديم كل الخدمات للمواطنين وعلى رأسها الخدمات الطبية من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في المنظومة الطبية في مصر.

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