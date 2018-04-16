  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

المحامي فريد الديب

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

ضحايا مجزرة "دوما"

روسيا تتهم بريطانيا بـ«فبركة» الهجوم الكيميائي على دوما

سيد قطب

مفاجأة.. سيد قطب تبرأ من أفكاره القديمة في السجن

مرتضى منصور

رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

الحكومة تستهدف رفع الاكتفاء الذاتي من السكر لـ90% والأسماك 95%

الحياة السياسية

هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

معارضون: سنرد بطريقتنا على موجة الغلاء المرتقبة

#

الحكومة ترفع أسعار بعض المواد البترولية

#

رئيس حزب الأحرار: رفع أسعار تذاكر القطارات يثبت عجز الحكومة

#

رفع أسعار الوقود 50% قريبًا



قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها المحاصيل الزيتية، ورفع الاكتفاء الذاتي من السكر من 77% إلى 90% ومن الأسماك من 90% إلى 95%.

كما قالت الوزيرة، خلال  حضورها الجلسة العامة بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف إلى زيادة معدل النمو الصناعى من 5% إلى 6.5%، وتوفير 150 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 4.5 مليار جنيه استثمارات لتطوير المناطق الصناعية وإنشاء مناطق جديدة بموازنة العامة المالى 2018\2019.

وأضافت، أن الحكومة تهدف إلى استمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستهداف 100 ألف مستفيد سنويًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا
» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار
» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» الإعدام شنقاً لـ أب قتل ابنه الحرامى
» بالصور.. تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بحلايب وسفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي