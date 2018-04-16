  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

المحامي فريد الديب

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

ضحايا مجزرة "دوما"

روسيا تتهم بريطانيا بـ«فبركة» الهجوم الكيميائي على دوما

سيد قطب

مفاجأة.. سيد قطب تبرأ من أفكاره القديمة في السجن

مرتضى منصور

رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

الرياضة

صلاح
صلاح

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

كلاكيت ثالث مرة.. "صلاح" يحصد أفضل لاعب

#

شاهد.. "صلاح" يحصد الخامس تهديفيًا

#

أسطورة الأرسنال: صلاح أصبح لاعب مخيفًا

#

محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم 2017 باستفتاء "ESPN"

اوروبا

محمد صلاح

التليفزيون الفرنسي

اختار التليفزيون الفرنسى اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، كأفضل لاعب فى أوروبا هذا الأسبوع.

وكان "صلاح" قد قاد فريقه للفوز على بورنموث، بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضي، على ملعب "أنفيلد روود" ضمن الجولة 34 من الدورى الإنجليزى.

وتفوق نجم المنتخب المصري على آنخيل دى ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، ودوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس، فى السباق على لقب الأفضل هذا الأسبوع، بينما غاب كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسى عن القائمة.

وضمت قائمة المتنافسين على الأفضل لهذا الموسم بالدورى الإنجليزى 6 لاعبين وهم محمد صلاح نجم ليفربول، وهارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على "بورنموث" بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، بينما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على صعيد دوريات أوروبا هذا الموسم "الحذاء الذهبى" برصيد 30 هدفاً متفوقاً على ليونيل ميسى نجم برشلونة.

كما انفرد محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى بالمركز الثانى فى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى جميع المسابقات بموسم 2017 – 2018، بعدما رفع رصيده من الأهداف فى جميع البطولات الإنجليزية والأوروبية إلى 40.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا
» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار
» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» الإعدام شنقاً لـ أب قتل ابنه الحرامى
» بالصور.. تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بحلايب وسفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي