التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

16 أبريل 2018 - 06:19 م

اختار التليفزيون الفرنسى اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، كأفضل لاعب فى أوروبا هذا الأسبوع.

وكان "صلاح" قد قاد فريقه للفوز على بورنموث، بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضي، على ملعب "أنفيلد روود" ضمن الجولة 34 من الدورى الإنجليزى.

وتفوق نجم المنتخب المصري على آنخيل دى ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، ودوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس، فى السباق على لقب الأفضل هذا الأسبوع، بينما غاب كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسى عن القائمة.

وضمت قائمة المتنافسين على الأفضل لهذا الموسم بالدورى الإنجليزى 6 لاعبين وهم محمد صلاح نجم ليفربول، وهارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

Des records, des doublés, un triplé : découvrez le Top 10 des joueurs qui ont brillé ce week-end ???? pic.twitter.com/LjN8sjtd2I — Téléfoot (@telefoot_TF1) 16 أبريل، 2018

وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على "بورنموث" بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، بينما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على صعيد دوريات أوروبا هذا الموسم "الحذاء الذهبى" برصيد 30 هدفاً متفوقاً على ليونيل ميسى نجم برشلونة.

كما انفرد محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى بالمركز الثانى فى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى جميع المسابقات بموسم 2017 – 2018، بعدما رفع رصيده من الأهداف فى جميع البطولات الإنجليزية والأوروبية إلى 40.