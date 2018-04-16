» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب

16 أبريل 2018 - 06:22 م

لقي 7 سجناء على مصرعهم، وأصيب 17 آخرون، جراء أعمال شغب امتدت لساعات فى سجن شديد الحراسة بولاية كارولينا الجنوبية، بجنوب شرق الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنته إدارة الإصلاح بالولاية، اليوم الاثنين.

ونقلت "واشنطن بوست"، عن مسئولين أمريكيين، أن شجارات عدة اندلعت بين السجناء داخل 3 عنابر احتجاز مختلفة في مؤسسة "لي" الإصلاحية عند الساعة 7:15 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وحسب المسئولين، فإن السلطات احتاجت أكثر من 7 ساعات ونصف لتأمين السجن، وأشارت إدارة الإصلاح إلى عدم وجود أى من أفراد الشرطة أو طاقم السجن بين صفوف القتلى أو المصابين.