  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:51 م
بحث متقدم
صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

المحامي فريد الديب

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

ضحايا مجزرة "دوما"

روسيا تتهم بريطانيا بـ«فبركة» الهجوم الكيميائي على دوما

سيد قطب

مفاجأة.. سيد قطب تبرأ من أفكاره القديمة في السجن

مرتضى منصور

رقم قياسي لـ«مرتضى منصور».. فما هو؟

بوتين وترامب والأسد

ضربات «الحلف الثلاثي» مخيبة للآمال

بسجن أمريكي

مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب

قضايا وحوادث

سجن
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

مقتل وإصابة 24 شخصًا في مشاجرات بسجن أمريكي

#

مقتل 16 مسلحًا وإصابة 8 في عمليات عسكرية

#

مقتل 3 وإصابة 4 في تحطم طائرة أمريكية

#

قتيل و6جرحى بانفجار في مصنع كيميائي بالصين

مقتل 7 سجناء

اصابة 17 سجين

اعمل شغب

سجن امريكي

لقي 7 سجناء على مصرعهم، وأصيب 17 آخرون، جراء أعمال شغب امتدت لساعات فى سجن شديد الحراسة بولاية كارولينا الجنوبية، بجنوب شرق الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنته إدارة الإصلاح بالولاية، اليوم الاثنين.

 ونقلت "واشنطن بوست"، عن مسئولين أمريكيين، أن شجارات عدة اندلعت بين السجناء داخل 3 عنابر احتجاز مختلفة في مؤسسة "لي" الإصلاحية عند الساعة 7:15 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

 وحسب المسئولين، فإن السلطات احتاجت أكثر من 7 ساعات ونصف لتأمين السجن، وأشارت إدارة الإصلاح إلى عدم وجود أى من أفراد الشرطة أو طاقم السجن بين صفوف القتلى أو المصابين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا
» مدير مدرسة يقتل عاملاً داخل مقابر بسبب صفقة آثار
» شاهد.. رجل ينزع "باروكة" شعر مذيعة على الهواء
» الإعدام شنقاً لـ أب قتل ابنه الحرامى
» بالصور.. تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية بحلايب وسفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عشاء

    07:59 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي