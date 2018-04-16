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«جودة التعليم» تعقد مؤتمرها الدولي الخامس

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أسامة عبد الله

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تنظم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤتمرها الدولي الخامس برعاية السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في الفترة من 22 - 23 إبريل وتقام هذه الدورة بعنوان (تأملات، افاق، تطلعات) بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعد هذا المؤتمر، ملتقى دولي تعقده الهيئة سنويًا بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين من الاتحاد الأوروبي بدول المانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبالولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة هيئات الجودة بعدد من الدول العربية.

 وتنظم الهيئة، هذا الحدث الدولي بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ومشروع دعم اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (TVET 2) الممول من الجانب المصري والاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة والمركز الثقافي البريطاني.

وذكرت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس ادارة الهيئة ورئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر اصبح بمثابة حدث دولي كبير تنتظره منظمات الجودة والاعتماد الدولية سنويًا، ويعد ملتقي فكري وتعليمي دولي يتم فيه طرح أحدث ما توصلت إليه الخبرات الخارجية في مجال جودة  التعليم والاعتماد.

وتابعت فى بيان لها، أن الهيئة تستهدف سنويًا أكبر عدد من المنظمات والخبراء الدوليين لعرض خبراتهم علي القائمين علي العملية التعليمة في شتى الدول سواء علي مستوى التعليم العالي والتعليم قبل جامعي والتعليم الفني والتقني كمحاولة في طريق احداث النقلة النوعية في التعليم المصري والتي تنادي بها الهيئة منذ اكثر من اربع سنوات .

وكخطوة لتدويل التعليم المصري وتعزيز الشركات الدولية، والحصول علي أكبر قدر من الاعترافات الدولية بهيئة الجودة والاعتماد المصرية والذي تنعكس علي الاعتراف بالمؤهلات المصرية بالخارج من خلال اعتماد المؤسسات التعليمية في مصر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المصرية.

كما تستضيف الهيئة، علي هامش المؤتمر الشبكة العربية لاعتماد مؤسسات التعليم العالي (ANQAHI) كما تستضيف الهيئة مبادرة ضبط جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية (HAQAA)  بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لوضع دليل توافقي علي مستوي الدول الإفريقية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بمؤسسات التعليم العالي.


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