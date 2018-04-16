  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم
حسن البنا وسيد قطب

«مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى

خالد عبد العزيز وزير الرياضة

الإطاحة بوزير الشباب على أجندة «النواب»

هشام جنينة

«حمزة»: الإفراج عن «جنينة» متوقف على هذا التقرير

وائل قنديل وعلاء الأسواني "أرشيفية"

اشتباك بين«الأسواني» و«قنديل»بسبب مليون استرليني

صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

زاهي حواس

«حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»

إحالة أرواق عاطلين للمفتي لقتلهما طفلاً بعد اغتصابه

قضايا وحوادث

براءة مدرس من تهمة هتك عرض تلميذ بالغردقة
صورة ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

إحالة أوراق مقاول إلى المفتي لاغتصابه نجلته

#

مقتل مسجل خطر على يد عامل بمنشأة ناصر

#

اعتدوا على حبيبها واغتصبوها أمامه.. القبض على 3 عاطلين بالجيزة

#

حبس زوجة وعشيقها قتلا الزوج في شهر العسل

اغتصاب

قتل طفل

جنايات الاسكندرية

احالة اوراق عاطلين للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار موسى أحمد النحراوي، وعضوية كل من المستشارين عبد الرحمن سيد حافظ، وسعد فتحي رفاعي، وأمين سر الدائرة أحمد يوسف، بإحالة أوراق عاطلين إلى مفتى الجمهورية، لقتلهما طفلاً، 13 عامًا، بعد الاعتداء عليه جنسيًا وسرقة «التوكتوك» الخاص به، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 19 يونيو.

وترجع أحداث القضية رقم 29744 لسنة 2012، جنايات العامرية أول، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مشنوق بسلك كهرباء، بإحدى المناطق الصحراوية.

وكشفت التحريات، قيام كل من «إ.ص.ا» و«م.ا.أ»، عاطلين، بخطف المجني عليه واقتياده بالتوك توك بمنطقة صحراوية، واعتديا عليه جنسيًا وهتكا عرضه، وقاما بشنقه بسلك كهربائي وسرقة «التوك توك».

وتم القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم بإحالة أوراقهما للمفتي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»
» إحالة أرواق عاطلين للمفتي لقتلهما طفلاً بعد اغتصابه
» بعد كتابته عن مرتزقة سوريا.. وفاة صحفي في ظروف غامضة
» محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة "
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)