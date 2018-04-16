» إحالة أرواق عاطلين للمفتي لقتلهما طفلاً بعد اغتصابه

16 أبريل 2018 - 06:47 م

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار موسى أحمد النحراوي، وعضوية كل من المستشارين عبد الرحمن سيد حافظ، وسعد فتحي رفاعي، وأمين سر الدائرة أحمد يوسف، بإحالة أوراق عاطلين إلى مفتى الجمهورية، لقتلهما طفلاً، 13 عامًا، بعد الاعتداء عليه جنسيًا وسرقة «التوكتوك» الخاص به، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 19 يونيو.

وترجع أحداث القضية رقم 29744 لسنة 2012، جنايات العامرية أول، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا مشنوق بسلك كهرباء، بإحدى المناطق الصحراوية.

وكشفت التحريات، قيام كل من «إ.ص.ا» و«م.ا.أ»، عاطلين، بخطف المجني عليه واقتياده بالتوك توك بمنطقة صحراوية، واعتديا عليه جنسيًا وهتكا عرضه، وقاما بشنقه بسلك كهربائي وسرقة «التوك توك».

وتم القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم بإحالة أوراقهما للمفتي.