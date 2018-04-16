  • الإثنين 16 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:30 م
بحث متقدم
حسن البنا وسيد قطب

«مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى

خالد عبد العزيز وزير الرياضة

الإطاحة بوزير الشباب على أجندة «النواب»

هشام جنينة

«حمزة»: الإفراج عن «جنينة» متوقف على هذا التقرير

وائل قنديل وعلاء الأسواني "أرشيفية"

اشتباك بين«الأسواني» و«قنديل»بسبب مليون استرليني

صلاح

التليفزيون الفرنسى: «صلاح» أفضل لاعب فى أوروبا

مجلس النواب

نائب يعتصم ويضرب عن الطعام داخل البرلمان

علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب وشريف إسماعيل، رئيس الوزراء

تعرف على رواتب رئيسي مجلس النواب والوزراء

العاصمة الإدارية الجديدة

رغم التحذيرات.. لهذا يفضل المستثمرون مصر

أكبر تدريب عسكري بالشرق الأوسط

بالفيديو.. اختتام أكبر تدريب عسكرى في الشرق الأوسط

زاهي حواس

«حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»

اشتباك بين«الأسواني» و«قنديل»بسبب مليون استرليني

آخر الأخبار

وائل قنديل وعلاء الأسواني "أرشيفية"
وائل قنديل وعلاء الأسواني "أرشيفية"

محمد أبوالفضل

أخبار متعلقة
#

فتاة تتناول سم فئران بسبب خلافات بين والديها

#

إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بالفيوم الصحراوى

#

الأسواني: إعلام "الإخوان" و"السيساوية" يتفقان فى هذا الأمر

#

مشاجرة بالأسلحة النارية في بولاق

اشتباك

الأسواني

وائل قنديل

مليون استرليني

شهد موقع التدوينات القصيرة «تويتر» اشتباك بين الروائي علاء الأسواني والكاتب الصحفي وائل قنديل، بعد أن شن الأول هجومًا على الثاني متهمه بأنه تلقى مليون جنيه استرليني لتأييد الإخوان والدفاع عنهم، وهو ما رد عليه الثاني ما دفعه إلى حذف التغريدة.

وقال «قنديل» عبر حسابه موجهًا حديثه لـ«الأساوني» :« إلى الأديب الفاشي المشارك في مجزرة رابعة بالتحريض:كنت أتمنى أن تكون رجلاً ولا تحذف تغريدتك الأمنية ضدي».

وتابع :« أدعوك فوراً إلى تقديم بلاغ ضدي إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، ولو استطعت تقديم ما يثبت ادعاءك بأني اشتريت شقة بمليون استرليني في لندن،أتعهد ببيعها ومنحك كل ثمنها».

وكان الكاتب والروائي علاء الأسواني، قال إن هناك شخصية "ناصرية" مشهورة، كانت تكره الإخوان، والآن أصبح يقول العكس تمامًا من أجل المال.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "كان ناصريًا اشتهر بخصومته الشديدة للإخوان، بعد 30 يونيو هاجر إلى قطر وما أن وصل إلى مطار الدوحة حتى أعلن أن الإخوان أعظم فصيل وطني في مصر والعالم".

وأكد "الأسواني": "عرفت مؤخرًا أنه اشترى شقة في لندن بمليون إسترليني".

واختتم تدوينته بقوله: "كلنا نعارض نظام السيسي لكن شتان بين من يدفع ثمن معارضته ومن يقبض مقابلها بسخاء".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

مصر في قمة القدس

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» «حواس» يكشف خدعة النصب بـ«الزئبق الأحمر»
» إحالة أرواق عاطلين للمفتي لقتلهما طفلاً بعد اغتصابه
» بعد كتابته عن مرتزقة سوريا.. وفاة صحفي في ظروف غامضة
» محاكمة 738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة "
» "ساويرس" يفشل في الاستحواذ على "إنرشيا"
» مقتل 7 سجناء وإصابة 17 آخرين في أعمال شغب
» «البيت الأبيض» يبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا
» سقوط تشكيل عصابي سرق 40 سيارة ملاكي
» شيخ الأزهر: مساعدة الفلسطينيين واجب إنساني على العالم
» عامل يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه
» 1581 معتمرًا يغادرون ميناء سفاجا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)