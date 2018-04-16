«حمزة»: الإفراج عن «جنينة» متوقف على هذا التقرير

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ممدوح حمزة

هشام جنينة

أكد الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي، أن المحكمة العسكرية وافقت على طلب هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بتحويله للكشف الطبي "لأن حالته الصحية تستحق الإفراج".

وكتب "حمزة" في تغريدة له موقع التدوينات المصغر "تويتر": "نشكر القضاء الْيَوْمَ للموافقة علي طلب هيئة الدفاع عن سيادة المستشار المحترم هشام جنينة بتحويله للكشف الطبي لان حالته الصحية تستحق الإفراج.. نحن في انتظار نتيجة التقرير الطبي غدًا"، وفق قوله.

وكانت المحكمة العسكرية، قد قررت، صباح الاثنين، تأجيل محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على خلفية تصريحاته لموقع "هافنجتون بوست" النسخة العربية، إلى جلسة الأربعاء 18 أبريل الجاري لمرافعة الدفاع.


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