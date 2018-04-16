قيادي بالجماعة: سفير باكستان حذّر «البنا» من خطورة السياسىة

16 أبريل 2018 - 07:17 م

التقى "البنا" قُبيل وفاته، عدة شخصيات أثروا فى رؤيته عن العمل بالسياسة، والفصل بين الدعوة والعمل الحزبى السياسى، من ضمن هؤلاء ما أكده "عبد العزيز كامل"، مسئول التربية فى جماعة الإخوان فى عهد "البنا"، وكان مقربًا جدًا منه، وكان من آخر من لقوه قبل اغتياله ببضعة أيام، وكان يلقبه "البنا" بـ"ابن الدعوة البكر"، وقد كتب مذكراته تحت عنوان: (نهر الذكريات).

وسرد فيها كامل حديثه عن خريف 1948م، حيث عاد المرشد من أداء فريضة الحج بفكر جديد، لم يكن يخفيه، ولا يخفى الذين تأثر بهم، وأود أن أسجل هنا اسم الحاج "عبد الستار سيت"، سفير باكستان فى القاهرة وقتئذ.

لقد كان رجلًا هادئًا، رضى النفس، مؤمنًا بالعمل الهادئ الطويل النفس، وكان يخشى على الإخوان عواقب الخطوات العنيفة التى اتخذوها، وأخذ يذكر للأستاذ ما اتبعوه فى بلاده من عناية بتربية الشباب، واختيار العناصر التى يُرجى لها مستقبل فى الحياة العامة، أو يمكن أن يسمى بالجيل المقبل من القادة، ولم يكن هؤلاء بعيدين عن شخصيات فى الحكم بحكم النشأة، فقوى فى نفس الأستاذ الاتجاه نحو التربية.

وأضاف "كامل"، فى روايته، أنه عاد ليجد حوادث القنابل والانفجارات فى القاهرة، سلسلة توالت حلقاتها: انفجار ممر شيكوريل، شركة الإعلانات الشرقية، حارة اليهود، بالإضافة إلى مصرع المستشار الخازندار من رجال القضاء، ومصرع سليم زكى، من رجال الأمن، وملامح الصورة يرسمها المسدس والقنبلة والديناميت.

وتابع: أن ملامح القلق كانت بادية على وجهه، حتى المحاضرات، وزيارات الأقاليم زهد فيها، مؤكدًا "بأذنى سمعت منه وصف هذه الاحتفالات العامة بأنها (شغل دكاكيني) أى عمل صغير متفرق لا قيمة له".

وجاء اغتيال النقراشى باشا، رئيس الحكومة المصرية؛ ليضع "البنا" فى أشد المواقف حرجًا.

وأكد فى روايته أن كل أمله ـ كما سمعت ذلك منه بنفسى ـ أن يخلص باسم الإخوان المسلمين بمائة شاب "أربيهم ينتشرون فى الأرض، داعين إلى الإسلام، فحصاد العمر الطويل: آلاف الشُعَب، وآلاف المعسكرات، وآلاف الحفلات، والجرائد والمجلات والمنشورات، تركز عنده فى مائة شاب فقط".