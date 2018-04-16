غدًا طعن المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

16 أبريل 2018 - 08:58 م

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، طعن 48 متهمًا في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف لإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة الجنايات قررت وضع 48 من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري جورج لمدة 3 سنوات على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين التجمهر بمنطقة عين شمس يوم 28 مارس 2014 تنفيذًا لأغراض إرهابية، حيث أطلقوا أعيرة نارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم والإعلاميين وقوات الشرطة، وأطلق أحد المتهمين عيارًا ناريًا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء تصويرها الأحداث فأصابها في رأسها وأدى إلى مقتلها إضافة إلى الفتاة والطفل الآخرين.