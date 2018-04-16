غدًا إعادة محاكمة 15 متهمًا بأحداث مركز كرداسة

16 أبريل 2018 - 09:09 م

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، إعادة محاكمة 15 متهمًا في أحداث مركز كرداسة، بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".

كانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 متهمًا حضوريًا و13 متهمًا آخرين غيابيًا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر بالقضية لكونه حدثًا.