غدًا إعادة محاكمة متهم بحرق حزب الغد

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جنايات الجيزة

محاكمة متهم

حرق حزب الغد

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة مُحاكمة المتهم إسلام حسن، وذلك في قضية "حرق حزب الغد" .

ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 عاملين بالمكان وهم شريف حسن، وعبد الرحيم محمود، وسعيد محمد، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.


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