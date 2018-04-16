» حريق يلتهم مخيمًا للاجئي الروهنجيا في الهند

16 أبريل 2018 - 09:18 م

شهدت منطقة كاليندي كونج في مدينة دلهي الهندية، حريقًا التهم مخيمًا للاجئي الروهنجيا، ما تسبب في تشرد الأسر المقيمة فيه.

وذكرت "وكالة أنباء أراكان ANA " الاثنين، أن "الحريق اندلع في الساعة الثالثة صباحًا وبدأ في الانتشار قبل أن ينتبه له اللاجئون ويحاولون إخماده لكن محاولاتهم باءت بالفشل".

ويضم المخيم أكثر من 50 مسكنًا، يقطن فيه ما بين 225 إلى 230 لاجئًا بينهم نساء وأطفال.

ويعمل غالبية اللاجئين من سكان المخيم الذي وقعت به الحادثة، كباعة متجولين أو عمال أو سائقين لعربات (الريكشا).

كما أشارت الصحف الهندية إلى وصول بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية لتقديم العون والمساعدة للمتضررين من الحريق.

وقال أحد المتضررين إنه عمل أكثر من خمس سنوات في بناء هذا المسكن وذهب الآن كل شيء ولا يملك أي مكان ليبيت فيه.

ولم يتم الكشف عن سبب الحريق، فيما لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية.