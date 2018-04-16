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وفد من حماس يزور القاهرة غدًا

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سر زيارة وفد حماس لمصر
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وكالات

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كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن وفداً قيادياً من الحركة سيصل القاهرة، غداً الثلاثاء، للقاء مسؤولين مصريين.

وقال حسام بدران، القيادي في الحركة، إن "وفداً رفيعاً من قيادة حماس يزور القاهرة غداً للتباحث مع مسؤولين مصريين بشأن تطورات القضية الفلسطينية بمختلف الأمور، وبينها المصالحة وكيفية تجاوز العقبات التي تعترضها"، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف أن حركته "متمسكة بضرورة التطبيق الكامل المتبادل لاتفاقيات المصالحة 2011 وما بعدها (2017)".

ولم يحدد بدران ما إذا كان وفد الحركة سيكون من القيادات داخل القطاع أم خارجه، كما لم يحدد المسؤولين المصريين الذي سيلتقيهم الوفد.

ومنذ أشهر، تتبادل "حماس" من جهة وحركة "فتح" والحكومة من جهة ثانية، اتهامات بشأن الجهة المتسببة في عرقلة جهود إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين غزة والضفة الغربية، القائم منذ عام 2007.

وتعثّر تطبيق اتفاق المصالحة، الموقع بين "فتح" و"حماس" بالقاهرة في ديسمبر 2017، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا، أبرزها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة، الذي عينتهم "حماس"، خلال حكمها للقطاع.


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