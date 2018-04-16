البيت الأبيض: ترامب ما زال مستعدًا للقاء بوتين

16 أبريل 2018 - 10:50 م

أعلن البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، يوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال مستعدًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغم التوترات الأخيرة بين البلدين.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، للصحفيين إن "الرئيس (ترامب) ما زال مستعدًا للجلوس مع بوتين، لكن الأمر يعتمد على تصرفات روسيا".

وأضافت أن ترامب "يشعر بأنه من الأفضل بالنسبة للعالم أن تكون هناك علاقة جيدة (بين الرئيسين)".بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردًا على ذلك إنه ليست هنك مناقشات حول عقد قمة بين الزعيمين.

وأضاف بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء أن موسكو رغم ذلك تأمل في استعادة التواصل بين الرئيسين "رغم كل الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية".

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري، أكد البيت الأبيض أن ترامب اقترح خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي في مارس/ آذار الماضي، عقد اجتماع بينهما في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتوترت العلاقات بين الجانبين في الفترة الأخيرة على خلفية عدة أحداث أبرزها الضربة الثلاثية التي قادتها واشنطن على مواقع لنظام الأسد الذي تسانده روسيا في سوريا.