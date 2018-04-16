السعودية تعترض صاروخا باليستيا فوق نجران

16 أبريل 2018 - 10:53 م

اعترض ‏الدفاع الجوي السعودي، مساء الإثنين، صاروخا باليستيا فوق منطقة نجران (جنوب)، حسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، في نبأ مقتضب.



ويعد هذا هو الصاروخ السادس الذي يتم اعتراضه خلال 5 أيام.



‏من جهتها، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيبن إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت "صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على محطة الكهرباء بنجران".



ومساء الأربعاء الماضي، أعلن التحالف العربي، اعتراض 3 صواريخ باليستية استهدفت 3 مدن من بينها العاصمة الرياض وإسقاط طائرتين بدون طيار تابعة للحوثيين فوق السعودية، قبل أن يعترض صاروخ رابع مساء الخميس، وخامس مساء الجمعة.



وحسب إحصاء للأناضول، استنادًا إلى بيانات رسمية، يرتفع عدد الصواريخ التي أعلنت السعودية اعتراضها وتدميرها في سماء المملكة إلى 17 خلال 21 يومًا، ويرتفع العدد الإجمالي للصواريخ التي استهدفت المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن قبل 3 سنوات إلى 120.

