الإخوان المسلمين تؤبن مراقبها العام الأسبق

16 أبريل 2018 - 10:56 م

نظمت جماعة الإخوان المسلمين في السودان، يوم الإثنين، حفل تأبين للشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، المراقب العام الأسبق للجماعة، في العاصمة الخرطوم.



وتوفي، الشيخ عبد الماجد، في 29 مارس/ آذار الماضي، بمستشفى السلاح الطبي (حيث كان يعالج) بأم درمان، غربي الخرطوم، عن عمر يناهز (92 عامًا).



وقال رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق، عصام أحمد البشير، في كلمة له خلال الحفل، إن "الشيخ عبد الماجد كان آية في حياته ومماته وقدوة وأسوة حسنة".



وأضاف البشير: "كان يبعث الأمل في نفوس الناس بابتسامته الرقيقة وقلبه الكبير".



من جهته، قال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إبراهيم منير، في كلمة له عبر الهاتف، إن "الراحل كان نموذجًا في الوفاء والخلق والعلم".



وأضاف منير: "فقدته الأمة العربية والإسلامية. كان يمشي في الأرض حاملاً رسالة صدق".



ويعد الشيخ عب الماجد من قلائل الإسلاميين السودانيين الذين التقوا بمؤسس جماعة الإخوان بمصر، حسن البنا (14 أكتوبر 1906 - 12 فبراير 1949).



وولد الشيخ صادق، في 1926 بمدينة الرهد، بولاية شمال كردفان (جنوب)، حيث كان والده معلماً، وانتقل معه إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر (شرق) وتلقى فيها سنواته الدراسية الأولى.

