تعليق صادم من "أديب" بشأن زيادة مرتبات الوزراء

16 أبريل 2018 - 11:10 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة مجلس النواب على قانون زيادة رواتب الوزراء، قائلا إن الوزير يجب أن يكون راتبه جيد، خاصة أنه يمنع من ممارسة أي نشاط أخر.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، "إحنا مش عايزين وزير بـ 2000 جنيه.. وزيادة مرتب الوزراء مش عشان نملى عينهم، الحرامي حرامي حتى لو أخد مليون جنيه، ولكن نحن نتكلم عن وزراء شرفاء"، لافتا إلى أن أغلب الوزراء في مصر يتولون منصبهم ومستواهم المادي جيد.

