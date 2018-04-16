وزير التعليم يُحذر طلاب الثانوية من هذا الأمر

16 أبريل 2018 - 11:56 م

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك برامج تدريب مكثفة لمعلمي الصف الأول الثانوي ضمن نظام تطوير الثانوية العامة؛ لتدريبه على النظام التعليمي الجديد وتعويده على أن يتعامل مع المادة العلمية بطريقة الحوار والرد على الأسئلة وليس بطريقة المُلقن.



وأوضح "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن نظام الثانوية العامة الجديد محاولة لتخليص طلاب الثانوية وأولياء الأمور من بعبع كابوس الامتحان وضغط وتكلفة الدروس الخصوصية، مشددًا على أن ترديد مقولة أن الثانوية العامة أصبحت 3 سنوات بدلًا من سنتين وسوف يزيد من أعياء الدروس الخصوصية غير صحيحه على الإطلاق، موضحًا أن نظام الثانوية العامة الجديد مختلف حيث لا يوجد به امتحان متوقع أو إجابة نموذجية، أو امتحانات متشابهة، والدرس الخصوصي عبارة عن أسئلة متوقعة وإجابات نموذجية محفوظة، معقبًا: "المدرس في الدرس الخصوصية هيعمل إيه بقى".



وأضاف "شوقي" أن الشباب المصري في هذا العصر حرفته الرئيسية استخدام التكنولوجيا، ونحن غير قلقين على استخدام الطلاب للتابلت، مضيفًا ردًا على تسائل حول ماذا يمكن فعله حال تعطل التابلت: "إن الدولة سوف تنشئ مراكز صيانة ودعم فني بجميع المراكز التعليمية، وطريقة لإستبدال التابلت الذي يحدث به عطل".

