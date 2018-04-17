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وزير التعليم يكشف استراتيجيته للقضاء على الغش

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وزير التعليم - أرشيفية
وزير التعليم - أرشيفية

المصريون ـ متابعات

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كشف وزير التربية والتعليم طارق شوقي، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «CBC»، الاستراتيجية الجديدة للتعليم.
وأوضح «شوقي» أن الاستراتيجية تشمل التعليم الفني وأن كان بسبب ضيق الوقت لم يستطع طرح ذلك خلال المؤتمر الصحفي للتعليم لأن المؤتمر كان يتعلق بالقرض الخاص بالتعليم ما قبل الجامعي.
وقال إنه يسعى لتغيير التعليم الفني إلى ما يُطلق عليه «المدارس التكنولوجية التطبيقية» بجودة عالية، حيث سيتم افتتاح 45 مدرسة يابانية في شهر سبتمبر المقبل، مضيفًا أن الطالب كان مظلومًا في ظل ما يسمى بـ«الإجابة النموذجية» لأن هذا بمثابة غلق الباب أمامه.
واعتبر أن تشخيص الداء هو طريقة للتقييم، وأن قضية الغش ستنتهي في ظل نظام «بنك الأسئلة» كما ستنتهي قضية الدروس الخصوصية لأن فكرة الدروس قائمة على تلقين الإجابات النموذجية.
وأعلن عن اختيار إحدى الشركات التي صممت نموذجًا عبقريًا للتصحيح وهم يدخلون إجابات الطلبة دون أسماء إلى برنامج ألكتروني للتصحيح يقوم بتوزيعها على مئات المُصحيين في أي مدينة أو أي دولة.
كما أكد طارق شوقي أن المصادر التي يذاكر منها الطالب ستتغير وطريقة التقييم ستتغير أيضًا، حيث تسعى الوزارة إلى تحويل التعليم إلى عملية ممتعة للتلميذ.

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