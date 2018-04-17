"هذا الأمر يضرب الديمقراطية في مقتل"

17 أبريل 2018 - 01:08 ص

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الأحزاب دفعت بـ13 مرشح فى الانتخابات الرئاسية 2012، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يذكر سوي عشرة أسماء فقط من الأحزاب الموجودة.



وأضاف عبدالعال عبر برنامج ساعة من مصر، الذي يذاع على فضائية الغد، مع الاعلامي خالد عاشور، أنه يحظر على الأحزاب ممارسة أى نشاط اقتصادي، مشيرًا إلى أنه يحظر علي الأحزاب ممارسة العمل السياسي فى الجامعات والنقابات.



وأوضح أن بعض الأحزاب قادرة على الدفع بمرشحين للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الهجوم على الأحزاب فى الإعلام يضرب الديمقراطية فى مقتل.



ودعا عبدالعال إلى عقد مؤتمر لمناقشة كيفية تقوية الأحزاب السياسية فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من النواب سيتقدمون بمشروع قانون لدمج الأحزاب السياسية فى مصر.



وأضاف أن الممارسة السياسية لائتلاف دعم مصر داخل البرلمان جيدة، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يتم الدمج بين الأحزاب وفقًا لقانون من البرلمان.

