"فرحات" يكشف معلومة هامة عن محمد صلاح

17 أبريل 2018 - 01:21 ص

علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، على تألق نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الآونة الأخيرة واحتفاء الصحف به وخاصة المصرية.



وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين، "لديّ هاجس أنه لو قرأ محمد صلاح ما يكتب عنه في الصحف المصرية لتلاشي تدريجيا كلاعب كرة عالمي".

وتفوق نجم المنتخب المصري على آنخيل دى ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، ودوجلاس كوستا، جناح يوفنتوس، فى السباق على لقب الأفضل هذا الأسبوع، بينما غاب كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسى عن القائمة.

وضمت قائمة المتنافسين على الأفضل لهذا الموسم بالدورى الإنجليزى 6 لاعبين وهم محمد صلاح نجم ليفربول، وهارى كين لاعب توتنهام، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وثلاثى مانشستر سيتى، كيفين دى بروين ودافيد سيلفا وليروى سانى.

وسجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على "بورنموث" بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 30 فى صدارة قائمة هدافى الدورى الإنجليزى، بينما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على صعيد دوريات أوروبا هذا الموسم "الحذاء الذهبى" برصيد 30 هدفاً متفوقاً على ليونيل ميسى نجم برشلونة.

كما انفرد محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى بالمركز الثانى فى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى جميع المسابقات بموسم 2017 – 2018، بعدما رفع رصيده من الأهداف فى جميع البطولات الإنجليزية والأوروبية إلى 40.







