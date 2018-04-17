13 مايو بداية امتحانات الطب البيطري بجامعة بنها

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بنها

الطب

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البيطري

قرر مجلس كلية الطب البيطرى بجامعة بنها بمحافظة القليوبية، عقد إمتحانات الفصل الدراسى الثانى مايو 2018، لطلاب مرحلة البكالوريوس فى مختلف السنوات الدراسية إبتداءا من 13 مايو القادم، وتستمر على مدى شهر كامل .

وقال الدكتور محمد غانم عميد الكلية: "تم مراعاة ان تبدأ الإمتحانات فى السنوات الدراسية الخمس فى مواعيد متقاربة، لتخفيف الأعباء عن الطلاب ".

وأضاف غانم، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين "الكلية انهت إستعداداتها لعقد الإمتحانات بالكامل، حيث تم توفير قاعات الإمتحانات وتجهيزها، بحيث تستوعب أعداد طلاب كل فرقة خلال أيام الإمتحانات ".


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